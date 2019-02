Nuove piantumazioni: avviati i lavori per circa 350 alberi in città e frazioni

Sono circa 350 le piante che il Comune metterà a dimora in città e nelle frazioni nel periodo tra febbraio e marzo. I lavori sono già iniziati ed hanno interessato il parco Ferrari dove sono già stati collocati 24 tigli. I prossimi alberi saranno piantati in varie aiuole della città, lungo i viali principali. Circa 150 piante verranno messe a dimora nel parco Augusto Daolio a Fognano. Nel parco Egaddi, tra via Budellungo e via XXIV Maggio, sono previsti circa 100 nuovi alberi. Nel parco Don Oliva a Carignano saranno collocati 6 esemplari. Nel quartiere San Leonardo si stanno valutando alcune zone limitrofe alla tangenziale. Gli alberi provengono in gran parte dal vivaio regionale di Imola e sono a costo zero per il Comune, tra questi aceri campestri, bagolari, farnie e frassini.



Michele Alinovi, Assessore alla Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche del Comune di Parma, ha commentato: "Questo intervento è un atto concreto che va nella direzione dell'incremento della forestazione urbana, ingrediente fondamentale per il miglioramento delle condizioni ambientali della nostra città e dell'ecosistema urbano, un processo che intendiamo rendere progressivamente strutturale per connotare sempre di più Parma come città verde"