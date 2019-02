Nuove espulsioni: pusher su un volo per Tunisi, via anche l'aggressore del bus

Continuano le espulsioni da parte della Questura. Su un volo per Tunisi è finito un 37enne, arrivato in Italia nel 2002 con regolare permesso di soggiorno, vedovo di una cittadina italiana e titolare di un permesso scaduto di cui non ha mai richiesto il rinnovo dal 2018. Era gravato da condanne per resistenza e lesioni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per lo spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato accompagnato da personale della Questura all'areoporto di Linate dove è stato imbarcato con due agenti di scorta del ministero dell'Interno.

Ma dall’11 febbraio sono stati espulsi anche un senegalese resosi responsabile qualche giorno fa di vari reati, nel corso di un intervento delle Volanti su segnalazione di un controllore della Tep e un albanese che partirà domani.

E' stato inoltre effettuato un allontanamento nei confronti di un romeno pluripregiudicato e scarcerato .