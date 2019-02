Il notaio Stefano Spagna Musso governatore del Rotary

Il notaio Stefano Spagna Musso è stato designato Governatore del Distretto 2072 del Rotary International per l’annata rotariana 2021/2022. Da oltre 30 anni Parma non aveva un governatore; Spagna Musso è il terzo governatore del Rotary Club Parma, il club più antico del Distretto, costituito il 3 ottobre 1925, fondatore del Distretto di Italia.

Stefano Spagna Musso succede all’architetto Franco Carpanelli, attualmente socio onorario del club, governatore nell’annata 1987/1988 che a sua volta successe al ragionier Pier Celestino Favaro, dirigente di banca, governatore nell’annata 1968/1969. Spagna Musso è socio del Rotary Club Parma dal 2003; dopo esser stato segretario per un quinquennio (2006/2010), ha ricoperto la carica di presidente per l’annata 2011/2012.

E’ stato il promotore, nel 2006, dell’istituzione del Rotaract Club Parma, club rotariano per i giovani, di cui è socio onorario ed è stato per numerose annate il delegato per il Rotaract.

Attualmente, per il terzo e ultimo anno, triennio 2016/2019, è assistente del Governatore per l’area Emiliana 2 che è composta da cinque club: Parma, Salsomaggiore Terme, Parma Est, Brescello Tre Ducati e Parma Farnese.

Spagna Musso entrerà in carica il 1° luglio 2021 e per un anno, fino al 30 giugno 2022, condurrà il Distretto, composto da 54 club sparsi per l’Emilia Romagna (con l’eccezione di Piacenza) e la Repubblica di San Marino, ma già dall’anno precedente dovranno essere formate la squadra distrettuale e le varie commissioni distrettuali.

Nel 2009 è stato insignito dal proprio club della onorificenza “Paul Harris Fellow”. E’ Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano militare Ordine di Malta.