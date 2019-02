Nigeriano fugge dalla polizia: un passante interviene e lo fa cadere

Controlli a tappeto tra mercoledì e ieri da parte delle Volanti. In via D’Azeglio sono stati aiutati da un cittadino che ha fatto finire a terra un nigeriano che, in sella alla sua bici, cercava di seminare i poliziotti. Una volta raggiunto il nigeriano, un 36enne già condannato per spaccio, gli agenti hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarlo e ammanettarlo. Durante i controlli, che hanno avuto come obiettivo l’Oltretorrente, piazzale Pablo, Montanara, Lubiana, ma anche la zona di via Trento.

Controlli anche in centro durante la vasca: controllati dei ragazzini in zona Battistero. Infine fermato e denunciato in Ghiaia, grazie a X-Law, un rumeno di 53 anni destinatario di un foglio di via da Parma fino al 2020.