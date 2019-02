Parco Ducale e Cittadella sono stati chiusi attorno a mezzogiorno "per vento". Il sistema di rilevazione ha fatto scattare l'allerta che porta alla chiusura dei parchi. I cittadini che si trovavano in Cittadella e al Parco Ducale sono stati fatti uscire. Non sono mancati i malumori, anche perché nelle ultime settimane le chiusure sono state ricorrenti.