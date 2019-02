Palpeggia una donna e la deruba sul treno: denunciato un reggiano

Violenza sessuale, sequestro di persona, furto. Queste le accuse per le quali è stato denunciato un uomo residente a Reggio Emilia che nello scorso mese di settembre ha aggredito una donna su un treno che stava viaggiando da Parma in direzione di Bologna. La donna che si era recata in bagno è stata assalita dall’uomo che l'ha palpeggiata, rubandole anche i soldi. Fondamentale per il riconoscimento le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione di Reggio Emilia.