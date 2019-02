La validità dei permessi di transito e sosta emessi da Infomobility per il Comune di Parma è prorogata al 30 aprile 2019, questo in considerazione del fatto che è in atto il processo di digitalizzazione della permessistica, finalizzato al superamento dei permessi cartacei a favore di nuovi PASS con RFiD, potenzialmente utilizzabili anche per molteplici servizi alla cittadinanza e che il gestore del Piano della Sosta per conto del Comune di Parma, Infomobility spa, ha in corso le forniture e attività tecniche necessarie per procedere alla consegna dei nuovi PASS.