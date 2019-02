Barilla Center, via al cambio di look: ecco come diventerà

È iniziato il progetto di riqualificazione integrale che coinvolge i 37.000 mq del Barilla Center.

Annunciati nelle scorse settimane, i cantieri sono aperti ed entro Pasqua si potrà passeggiare lungo le vie del "nuovo" centro commerciale nel cuore di Parma. Sono previsti nuovi eventi di ristrutturazione generale con l’interessamento di tutte le aree, dalla ristorazione al cinema

Una strategia di rigenerazione che tende ad un cambiamento radicale, una percezione completamente nuova grazie a interventi sulle facciate, la galleria, gli ingressi, il parcheggio, il verde, gli arredi interni, la Playground, sia al piano terra che al piano primo. Il valore stimato dell’intera operazione è di oltre 1,5 milioni di euro.

Il colore dello spazio commerciale renderà l’edificio distinto dal suo contesto residenziale, non più giallo Parma ma una gamma cromatica per ridefinire una nuova riconoscibilità architettonica con un linguaggio contemporaneo. L’uso di listelli di legno rigenerato di diverse sezioni e profondità arricchirà gli spazi come il rivestimento in gres che ripropone lo schema tipico dei centri abitati evidenziando la caratterizzazione urbana della via commerciale.



Nuove texture, inserti ceramici e disegni a pavimento interromperanno l’uniformità del lastricato per conferire al nuovo spazio una connotazione diversa da quella precedente. Non ultimo il progetto prevede l’introduzione di spazio verde che, insieme all’arredo urbano, si rivolge alla ricerca di nuovi spazi per la socialità. Elementi come sedute, vasi e panchine con un design contemporaneo conferendo ai materiali tradizionali come terracotta e legno un linguaggio rinnovato. Per il perfezionamento del progetto architettonico di Barilla Center è stato scelto l’Architetto Gregg Brodarick dello studio Solids.



Il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto assolutamente strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo.