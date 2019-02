Forum Unesco in città: il dietrofront del ministero. La Regione: "Sarebbe incomprensibile"

Era già quasi tutto pronto, dalla prenotazione dell'auditorium Paganini a quella di 180 camere d'albergo, dal programma degli interventi nell'arco di due giornate fino alla cena di gala. Con decine e decine di delegazioni di tutto il mondo già contattate e pronte a partire alla volta di Parma (alcune di esse già con i biglietti aerei acquistati). Ma proprio quando tutto sembrava definito in vista del Forum Unesco in programma per il prossimo 21 e 22 marzo in città, dal ministero degli Esteri sono iniziati ad arrivare i primi segnali che qualcosa stava cambiando: dapprima sembrava solo che si trattasse di uno spostamento di date, che per quanto antipatico in una fase così avanzata sarebbe stato pur sempre rimediabile. Poi la doccia fredda, per ora ancora ufficiosa, ma a quanto pare molto probabile: l'evento non si dovrebbe più tenere a Parma, ma in un'altra città (si vocifera Matera, capitale europea della cultura, ma per ora di certezze non ce ne sono).

L'evento in questione è il Forum dell'Unesco sulla cultura del food e delle industrie culturali creative. Un appuntamento annuale per il quale Parma – Città creativa della gastronomia Unesco – aveva per prima avanzato la propria candidatura fin dal maggio 2018. I contatti con il ministero degli Esteri si sono susseguiti regolarmente, lasciando intendere che non ci fossero problemi. Tant'è che si è proceduto con la definizione di programmi, inviti di delegazioni da tutto il mondo e relatori (fra i quali, per citare quelli più autorevoli a livello locale, anche Alma, Barilla e Università, oltre all'Efsa). Il Comune si era anche attivato per coinvolgere le altre 25 Città creative della gastronomia Unesco, in modo da assicurarsi la loro presenza in un contesto così prestigioso.

Ma a fine gennaio sono cominciate ad arrivare le prime avvisaglie che qualcosa non quadrava. Quando il Comune ha sollecitato il ministero per avere informazioni sull'avanzamento dei lavori del Forum Unesco, dalla Farnesina hanno spiegato fumosamente che erano sopraggiunti problemi e che il Forum andava riprogrammato in altre date. Stesso riscontro è arrivato dai referenti Unesco presenti a Macao, dove proprio in quei giorni si teneva il Forum sulla gastronomia Unesco. In quella fase, però, la situazione sembrava ancora deporre a favore di una conferma di Parma come sede dell'evento.

«Da allora – scrive l'assessore al Turismo Cristiano Casa in una lettera indirizzata al ministero degli Esteri – abbiamo fatto ulteriori sollecitazioni, nella consapevolezza che per organizzare al meglio certi eventi occorre avere il tempo necessario per programmarli e prepararli. Le risposte sono sempre state molto interlocutorie, fino a quando nei giorni scorsi fonti accreditate ci hanno parlato di una volontà politica di cambiare sede rispetto a Parma».

Da qui la lettera di Casa al ministero per chiedere chiarezza su cosa accadrà realmente e se Parma davvero potrà ospitare la «due giorni» Unesco. Il dietro le quinte di questa paradossale vicenda vuole che alla base del possibile «scippo» dell'evento a Parma ci sia la volontà della componente 5 stelle del governo di «punire» la città guidata dall'ex grillino Pizzarotti.

Rispetto all'eventualità di togliere il Forum a Parma è intervenuto anche il ministro per le politiche agricole Gian Marco Centinaio, ieri sera ospite a «Parma Europa» su 12 Tv Parma: «Ritengo che la location ideale sia Parma e non altre – ha detto –. Ho già scritto al ministro degli Esteri per chiedere che non si cambi idea e soprattutto che questo non avvenga a pochi giorni dall'evento. Cerchiamo di mostrare un'Italia seria e non un'armata Brancaleone: cambiare all'ultimo momento non è una bella immagine a livello internazionale». Gli ha fatto eco l'assessore Casa: «Mi auguro che il governo mantenga gli impegni presi nei due incontri avuti alla Farnesina».

Sulla vicenda interviene oggi anche la Regione Emilia Romagna.

«Sarebbe incomprensibile se Parma non fosse più la sede del prossimo Forum Unesco, dopo gli impegni già presi e in una fase ormai così avanzata dell’organizzazione. Chiederò al ministro degli Affari esteri di incontrarci e auspico che la questione potrà essere chiarita». Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è a fianco del Comune di Parma nel sollecitare il Governo per l'effettivo svolgimento nella città Ducale del quarto Forum Unesco sulla cultura alimentare e le industrie culturali.



«Parma è dal 2015 Città creativa della gastronomia Unesco - sottolinea Bonaccini - e nel 2020 sarà capitale italiana della cultura. Ma non solo: è sede dell’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare e uno dei territori protagonisti della Food Valley emiliano-romagnola. Da qui vengono la maggior parte dei prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare, grazie a un sapere e a una cultura artigiana radicate nella nostra terra, e operano grandi marchi di rilievo internazionale. Nessun dubbio dunque che la città abbia le carte in regola per ospitare un così prestigioso evento». Inoltre, «non essendo venuta meno in questi mesi alcuna fra le ragioni che avevano portato alla scelta della città Ducale mi auguro che si possa giungere in tempi rapidi a sciogliere qualsiasi dubbio di cui non comprendiamo il motivo e che il lavoro possa riprendere, nella logica di una proficua e corretta collaborazione tra Istituzioni».