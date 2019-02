Disordini al derby Parma-Reggiana: piovono i Daspo

I disordini in stazione, quando un nutrito gruppo di tifosi reggiani, coperto il volto con le sciarpe, aveva ingaggiato uno scontro con il reparto mobile della Polizia per sfondare lo sbarramento, poi forzato con l'uso di aste e bastoni e il lancio di bottiglie, petardi e fumogeni. Poi la "fuga" con danni e lanci di bottiglie in centro, e ancora i vandalismi allo stadio Tardini.

Ha ricostruito tutto questo - ossia la brutta faccia del derby Parma-Reggiana il 7 maggio 2017 - l'indagine della Procura di Parma, che 12 giorni fa aveva portato all'arresto, ai domiciliari, di un tifoso della Reggiana e che oggi - alla sua conclusione - ha portato alla richiesta di un decreto penale di condanna per altre 13 persone appartenenti alla tifoseria organizzata granata e ha disposto l'avviso di conclusione indagine nei confronti di altri 23 soggetti, indagati per reati che vanno dal danneggiamento alla resistenza pubblico ufficiale, dalla violenza al travisamento.. Per tutti sono stati notificati i Daspo a firma del Questore.