Dietrofront del governo sul Forum Unesco, Pizzarotti: "Decisione inspiegabile e imbarazzante, Parma non lo merita"

Una decisione «inspiegabile quanto imbarazzante». Così il sindaco Federico Pizzarotti si rivolge al governo e chiede spiegazioni sulla «riflessione a livello politico» avviata a Roma sullo svolgimento a Parma del quarto Forum Unesco sulla cultura alimentare e le industrie culturali, inizialmente previsto il 21 e 22 marzo.

Pizzarotti rende nota una lettera inviata il 26 febbraio al Comune di Parma dal direttore generale per la Promozione del sistema Paese, dicastero degli Affari Esteri in cui si legge che «il Governo ha ritenuto di approfondire l’intera questione del Forum e sta conducendo una riflessione, a livello politico, tanto sulle date più adatte per tenere questa iniziativa quanto sulla sede più opportuna in cui realizzarla».

«Una figuraccia internazionale», dice il sindaco, «Parma non lo merita. Chiedo al Governo spiegazioni chiare, invitandolo a ritornare sui propri passi».

Quella del direttore generale per la Promozione del sistema Paese è la risposta a una lettera di Pizzarotti che chiedeva spiegazioni circa l’inattesa decisione del Governo. «Abbiamo avanzato la nostra disponibilità nel maggio dello scorso anno con il Ministero degli Esteri - ricorda Pizzarotti - abbiamo già definito una bozza di programma, abbiamo verificato le disponibilità di tutti i relatori, tra cui Barilla, Alma ed Efsa, abbiamo preallertato le altre 25 città Creative della Gastronomia Unesco per un loro coinvolgimento, mantenendo sempre informato il Ministero. Ora è tutto da buttare perchè il governo vuole prendere altre decisioni politiche? La decisione del governo è inspiegabile quanto imbarazzante».

Sul caso interviene anche Cristiano Casa, assessore alla Città Internazionale: «Insieme alla regione Emilia-Romagna abbiamo già organizzato la parte di 'accomodation' delle varie delegazioni, come da accordi presi durante la ripartizione dei ruoli nei due incontri effettuati alla Farnesina in preparazione del Forum: abbiamo fermato circa 180 camere, prenotato gli spazi dell’Auditorium Paganini come sede del Forum ed era in fase di organizzazione la cena di gala con Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Nei giorni scorsi ho avuto una interlocuzione con il ministro Centinaio, il quale si è detto disponibile a intermediare per mantenere Parma come sede del Forum. Ci tengo a ringraziarlo con l’augurio che il governo torni sui propri passi».

Ieri il presidente della Regione Stefano Bonaccini si era dichiarato al fianco del Comune di Parma nel sollecitare il Governo per l’effettivo svolgimento in città del quarto Forum Unesco.

EFFETTO PARMA FA APPELLO AI PARLAMENTARI PARMIGIANI: "DIFENDANO LA CITTA' DA QUESTO SCIPPO". “Parma non venga scippata all’ultimo minuto del Forum Unesco per ripicche politiche. I parlamentari parmigiani difendano la città in questa importante occasione”. Lo dichiara il gruppo consiliare Effetto Parma, che si appella ai parlamentari parmigiani eletti, gli onorevoli Lega, Laura Cavandoli e Maurizio Campari.

“L’amministrazione del Comune di Parma ha chiesto chiarimenti al Ministero degli Esteri dopo che si è messo in dubbio lo svolgimento del Forum Unesco sulla cultura del food e delle industrie culturali creative in città. – dichiara Effetto Parma - Si tratta di un’importante occasione per Parma di ribadire il suo valore come città della gastronomia creativa Unesco e prossima capitale della cultura italiana. Parma si dimostra una realtà culturale e gastronomica unica e non può lasciarsi scippare di questa occasione a causa di presunte ripicche politiche dalla parte gialla del Governo. L’evento si dovrebbe tenere il prossimo 21 e 22 marzo e la città è pronta. Cambiare data o città a questo punto sarebbe solo controproducente. Metterebbe a rischio il successo dell’evento dal forte richiamo internazionale e sarebbe una brutta immagine per l’Italia tutta”.

“Da parte di rappresentanti Lega, come il ministro Gian Marco Centinaio, è arrivata già la solidarietà alla città. Effetto Parma chiede che anche i rappresentanti Lega in Parlamento, eletti a Parma, si schierino per difendere la loro città da quella che pare una decisione e ripicca assolutamente ingiustificata”.