Sabato 2 marzo torna il luna park di San Giuseppe

Ritorna dal 2 marzo l'appuntamento con il Luna Park di San Giuseppe, questa mattina è stato presentato il calendario delle iniziative in conferenza stampa dall’assessore al Commercio e Turismo Cristiano Casa e da alcuni degli organizzatori Flavio Carletti e Fabrizio Cresti.

Un appuntamento tradizionale, il più atteso della Fiera di San Giuseppe, quello con “baracconi”, per i parmigiani con ottovolanti, autoscontri, ruota panoramica e tutto il colorato mondo delle attrazioni viaggianti. La Fiera di San Giuseppe, promossa e patrocinata dal Comune di Parma attraverso l’assessorato al Commercio, vedrà il Luna Park nella collocazione diventata ormai tradizionale. Una cinquantina di attrazioni aspetteranno infatti grandi e piccini già dal 2 marzo (tempo permettendo) fino al 31 marzo, in largo Simonini, in zona Campus Universitario.

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

“Siamo felici di accogliere questo evento che è atteso ogni anno da tutti i parmigiani. Ringrazio per la collaborazione e l’attenzione che questi imprenditori hanno per la città. Offrono divertimento per tutti con un occhio di riguardo volto anche alla solidarietà nei confronti delle fasce deboli e in difficoltà della nostra città” ha introdotto l’assessore Casa.

Gli organizzatori Carletti e Cresti hanno presentato le iniziative e gli appuntamenti che, per quasi un intero mese, allieteranno i bambini e ragazzi a partire da sabato dalle 14.30.

Sabato alle 14.30 la banda e le majorette del Luna Park sfileranno per le vie del centro città per annunciare l’apertura del Luna Park.

Giostre e divertimento per tutta la famiglia entreranno in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19,30 e dalle 21 alle 23. Il sabato dalle 14,30 alle 24 e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 24.

Programma:

Sabato 2 marzo inaugurazione, tutte le giostre gratis dalle 14.30 alle 15.30 dalle 16.00 banda e majorette

Giovedì 7 marzo FESTA DELLO STUDENTE

Venerdì 8 marzo FESTA DELLA DONNA tutto il giorno le donne pagano 1,00 €

Domenica 10 marzo ANIMAZIONE e TRUCCA BIMBI

Mercoledì 13 marzo MATTINATA DEDICATA AI RAGAZZI CON DISABILITÀ

Giovedì 14 marzo FESTA DELLO STUDENTE

Domenica 17 marzo Animazione con i personaggi di FROZEN

Martedì 19 marzo dalle 15 alle 24 FESTA DI SAN GIUSEPPE

Giovedì 21 marzo FESTA DELLO STUDENTE

Domenica 24 marzo Animazione con i personaggi degli hi coni cosmic (E Comics COSPLAY)

Tutti i martedì e mercoledì dalle 21 FESTA UNIVERSITARIA (presentando il tesserino Universitario avrai diritto ad uno sconto sulle attrazioni convenzionate)

Aperti dal 2 al 31 marzo

Largo Simonini (zona Campus)

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00 Sabato delle 14.30 alle 24.00 - Domenica dalle 10.00 alle 24.00 INFO: 366.9123322 - 339.1300432

Anche per questa edizione 2018, nel Luna Park di San Giuseppe, divertimento e solidarietà andranno a braccetto. Un binomio che si ripete negli anni grazie alla disponibilità del comitato dei gestori, alla loro attenzione verso la città di Parma, e alla collaborazione del Comune.