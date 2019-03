Drammatico incidente in strada Cava: travolto e ucciso da un'auto mentre è a camminare

Una frazione di secondi, e una tragedia che si compie. Erano le 7 di questa mattina quando in strada Cava a Corcagnano un uomo che era uscito di casa per una camminata è stato travolto e ucciso da un'auto. E' successo all'altezza dell'area ex Star e al momento non è ancora possibile ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul posto la Polizia municipale di Parma.