Rantoli al telefono: 88enne colpita da malore rintracciata e salvata dal 113

Quando l'anziana si è sentita male in casa, un appartamento in via Bellini, è riuscita a chiamare il 113 dal fisso di casa, ma non ha detto una parola: il poliziotto al telefono ha sentito solo una persona che respirava affannosamente e ha immediatamente intuito l'urgenza. Rintracciata la chiamata, i poliziotti si sono precipitati nell'abitazione dopo aver allertato il 118. L'anziana, che ha 88 anni, è stata portata al pronto soccorso: ora sta meglio.