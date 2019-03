"Parco Ducale, bellissima festa in maschera. Ma tutto intorno siringhe e cocci di bottiglia"

A scrivere è un papà, Francesco, reduce dalla sfilata di carnevale organizzata dall'Anspi con arrivo finale al Parco Ducale. Una festa che giudica bellissima "e che come ogni anno ha avuto grande successo, con la partecipazione di numerose famiglie e soprattutto migliaia di bambini". Il punto che tocca con la sua segnalazione è dunque un altro, il "corredo" della festa.

"Nonostante ospitasse un evento destinato ad un pubblico di bambini, da quelli più piccini fino all'adolescenza, il parco, oltre ad essere costellato dei soliti personaggi, era stato lasciato pieno di bottiglie di birra o vetri ovunque".

"Coi miei occhi - racconta - ho visto un bambino cadere sui resti di una bottiglia di birra (per fortuna senza conseguenze) e decine di altri bambini che per arrampicarsi su un albero (proprio di fianco al viale centrale) dovevano farsi spazio tra le bottiglie abbandonate. Il fatto più grave mi ha toccato personalmente: mio figlio di 4 anni di età si è seduto a giocare con sassi e legnetti vicino ad un albero (proprio dietro il noleggio dei grilli, uno dei posti maggiormente frequentati dai bambini, soprattutto ieri e vista la vicinanza dell'area giochi) e a 20 centimetri da lui c'era una siringa usata con ago scoperto, in parte nascosta dalle foglie".

"Io sono stato solo nei viali principali e nelle zone più 'popolate' e mi sono trovato davanti a queste situazioni; non voglio pensare quale fosse la condizione di tutte quelle parti più nascoste del parco. Io penso che occasioni come queste dovrebbero essere colte dal Comune e dalla comunità per riappropriarsi di uno spazio così importante per la città. Domenica è stata un'occasione persa: io ad esempio non ci rimetterò più piede per lungo tempo, credo".