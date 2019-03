Lavoro e famiglia: donne in polizia, una vita con la divisa

Dalle indagini su omicidi e rapine ai controlli negli stadi, dai pattugliamenti in strada fino ai servizi antiterrorismo e alle teste di cuoio: sono oltre 15mila, in Italia, le donne col distintivo della Polizia, di cui una cinquantina a Parma, corrispondenti circa al 15 per cento del totale. A loro sarà dedicato un importante convegno che si terrà domani, a partire dalle 9,30, nel ridotto del teatro Regio, moderato da Chiara Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma: «Donne in polizia ieri e oggi. Lavoro e famiglia: l’avventura di una vita con-divisa», questo il titolo dell’incontro che, con un gioco di parole, già dice molte cose sul ruolo dell’altra metà del cielo in divisa. «Sono brave, le donne, come e più di tanti uomini. Nelle nostre squadre portano quel quid di intuizione, cuore e capacità di osservazione - spiega il questore Gaetano Bonaccorso, che ha fortemente voluto il convegno - che ci conduce dritto al risultato». A seguire, alle 12 in Pilotta, si inaugura la mostra «Voci dal silenzio» del poliziotto-artista Diego Testolin, commoventi e drammatiche interpretazioni pittoriche delle scene del crimine nei femminicidi.

Corpi e luoghi che l’autore ha conosciuto per lavoro nell’immediatezza choccante della violenza.

Preparate e super-specializzate, le donne nella Polizia di Stato sono entrate nel 1959 come polizia femminile e, dalla smilitarizzazione del corpo nel 1981, hanno fatto conquiste straordinarie, sfondando le barriere dei settori tradizionalmente considerati «rosa», cioè quelli con i maggiori risvolti sociali. Oggi, di fatto, si occupano a 360 gradi anche delle realtà operative più particolari e rischiose. Come Maria Grazia Ligabue, dirigente della Questura di Parma, alla guida del Divisione anticrimine, una delle due funzionarie donna – l’altra è la dottoressa Paola Liaci – che hanno sfondato il «tetto di cristallo» e che, nella nostra città, ricoprono ruoli apicali. In divisa dalla fine degli Ottanta, laureata in Giurisprudenza e anche avvocato, una carriera costellata di sacrifici e successi, Maria Grazia Ligabue dice: «Noi donne abbiamo un modo di rapportarci al lavoro, e quindi alle relazioni con le persone, che è specifico e diverso da quello degli uomini. Non dobbiamo pensare che essere alla pari voglia dire essere uguali: no, non è questa la strada. La nostra partita la dobbiamo giocare sulla specifica professionalità, sul fatto di svolgere bene il nostro lavoro, sulla capacità di fare squadra». A Parma Maria Grazia Ligabue si occupa anche di ordine pubblico al Tardini, è lei a organizzare le squadre di uomini che tengono a bada i tifosi nelle partite ad alta tensione.

Contenta della sua scelta di vita? «La polizia mi ha dato e mi dà tanto. Ad esempio, io che venivo da una situazione di famiglia tranquillissima, ho conosciuto quel 50 per cento di umanità che vive al limite o oltre le regole e ho capito spesso esiste uno spessore umano anche dietro situazioni terribilmente complicate». Il questore Bonaccorso che, trent’anni fa, nel dare incarichi «maschili» alle donne, ha avuto il coraggio di sfidare luoghi comuni ed è stato un anticipatore del futuro, parla semplicemente di «cuore»: «Non si tratta solo di stare al passo con un processo di democratizzazione della Polizia. Il fatto è che le donne, oltre ad essere professioniste coi fiocchi, sono assai competenti nelle relazioni umane, portano sentimenti. E questo è insostituibile».

Un lavoro senza orari, freddezza e lucidità nelle emergenze, sensibilità davanti alla sofferenza. Queste le doti richieste alle donne in Polizia che saranno raccontate attraverso la testimonianza delle relatrici. Ai microfoni del convegno in Pilotta ci saranno poliziotte d’eccezione come Anna De Pace, assistente capo dell’Anticrimine di Parma, al lavoro nella sala operativa durante i servizi di ordine pubblico; Laura Lionetti, assistente capo nel gabinetto provinciale della nostra Scientifica; Vanessa Boldrini, vice ispettore della Stradale di Parma; Valeria Cangelosi, dirigente del quarto reparto Volo di Palermo, pilota di elicotteri; Annarita Santantonio, dirigente della Polizia ferroviaria di Trieste; l’agente Kiara Fontanesi, in servizio nel gruppo sportivo delle Fiamme oro di Parma, campionessa mondiale di motocross; la campionessa di nuoto Giulia Ghiretti, anch'essa in forza alle Fiamme oro; la sovrintendente Marilena Campioni della Polizia postale di Bologna; Paola Piffer, assistente capo in servizio nell’Unità cinofila di Bologna. Testimonianze di vita vissuta, con gli occhi delle donne.