Multe: progetto del Comune per inviare le notifiche via posta elettronica certificata per ridurre i costi

Il Comune sta lavorando a un progetto per riuscire a notificare via Pec (posta elettronica certificata) il maggior numero possibile di multe e abbattere così i costi di notifica, che oggi sono di 18,20 euro indipendentemente dall'importo della multa. Lo ha detto l’assessore Marco Ferretti in Consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione di Roberta Roberti (gruppo misto), che chiedeva di ridurre i costi almeno per le multe dei varchi che non possono essere notificate subito.

Ferretti ha detto che i costi non sono riducibili. Ha poi annunciato che la Cassazione, lo scorso 21 febbraio, ha sancito definitivamente la legittimità di Parma gestione entrate (Pge) come ente riscossore. Ha ricordato che la concessione scadrà a fine 2020 e il Comune non ha ancora deciso cosa fare.

SICUREZZA DAVANTI AGLI ASILI: POLIZIA MUNICIPALE A VICOFERTILE E VIGOLANTE. Sarà istituito un servizio di vigilanza, oggi non previsto, della polizia municipale davanti alle scuole dell’infanzia di Vicofertile e Vigolante. Come segnalato dalla consigliera Caterina Bonetti (Pd), ci sono stati numerosi furti sulle auto dei genitori, in sosta anche per pochi minuti. L’assessore Cristiano Casa ha annunciato la novità, invitando però alla prudenza, a non lasciare oggetti in vista sulle auto, e ricordando che i servizi saranno fatti compatibilmente con la disponibilità di agenti.



PARCO FLUVIALE NEL TORRENTE: ERAMO CHIEDE UN INCONTRO PUBBLICO. Il consigliere Pier Paolo Eramo (Parma protagonista) chiede un incontro pubblico organizzato dal Comune sul progetto del parco fluviale nella Parma "per avere il massimo della trasparenza su un’idea che sta facendo molto discutere in città e che finora non ha avuto molti momenti di approfondimento".