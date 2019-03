Forum Unesco, Comune, imprese e istituzioni scrivono a Conte: "Faccia chiarezza, Parma è pronta"

Parma si mobilita e scrive al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendogli di dare risposte certe sulla data e sulla sede del quarto Forum Unesco sulla Cultura Alimentare e sulle industrie culturali. L'evento doveva tenersi a Parma ma nei giorni scorsi il governo ha fatto sapere che è stata avviata una "riflessione" in merito e la sede potrebbe cambiare.

Il Comune, le associazioni imprenditoriali e le istituzioni del territorio hanno scritto una lettera a Conte per chiedere che l'evento si svolga a Parma.

Il testo integrale della lettera



Il 26 febbraio scorso il direttore generale per la Promozione del sistema Paese (ministero degli Esteri) aveva frenato l’organizzazione facendo sapere in modo improvviso che il governo “ha ritenuto di approfondire l’intera questione del Forum e sta concludendo una riflessione, a livello politico, tanto sulle date più adatte per tenere questa iniziativa quanto sulla sede più opportuna in cui realizzarla”.

Il sindaco Pizzarotti, assieme all’assessore Casa, ha così deciso di unire le forze della città e del tessuto imprenditoriale, già impegnate nella valorizzazione del progetto Parma Unesco City of Gastronomy, scrivendo una lettera inviata in data odierna al governo.

“Gentile Presidente – dice la lettera -, a nome della città, delle sue forze imprenditoriali che assieme alle istituzioni hanno firmato questa lettera, assieme a tutto il tessuto sociale ed economico di Parma chiediamo chiarezza: Parma è pronta ad ospitare il IV Forum Unesco, non vi è ragione alcuna per il cambio di sede. Pertanto chiediamo a lei di mantenere sulla nostra città questo importante evento riprogrammandolo nel corso del 2019 ad altra data, e le rinnoviamo la piena e completa disponibilità di Parma”.