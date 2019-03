Forum Unesco, vince Parma: evento confermato in città, la data resta da definire

"A seguito della richiesta di chiarimenti, confermata Parma sede del forum Unesco. Un’ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti con i lavori!": lo ha scritto Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera, su Twitter.

Maria Edera Spadoni nei giorni scorsi aveva firmato insieme al deputato Davide Zanichelli e alla senatrice Maria Laura Mantovani (M5S) una lettera al ministro degli Esteri, Enzo Maovero Milanesi, chiedendogli di rivedere «le decisioni prese», sollecitando la conferma di Parma come sede del Forum Unesco per la Cultura Alimentare.

Previsto inizialmente il 21 e 22 marzo, il Forum era saltato il 26 febbraio scorso, quando il direttore generale per la Promozione del sistema Paese, dicastero Affari Esteri, aveva fatto sapere in modo improvviso che il governo «ha ritenuto di approfondire» date e sede.

Nel pomeriggio è arrivata la conferma dalla Farnesina. Il ministero degli Esteri, d’intesa con il ministero per i Beni culturali e con il ministero delle Politiche agricole, "all’esito degli ultimi contatti conferma che il IV Forum Unesco si terrà nella città di Parma. Data e titolo preciso dell’evento sono in via di definizione con l’Unesco".