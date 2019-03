"Una rivendicazione allegra": il corteo che vuole colorare l'8 Marzo

Un corteo col sorriso, la musica e i fiori, una rivendicazione allegra che porti in cammino la difesa dei diritti e delle libertà conquistate e di quelle ancora da raggiungere, che non coinvolga solo le donne ma valorizzi le differenze. «E' per questo che siamo molto orgogliose dello slogan che abbiamo ideato: “La libertà delle donne libera tutti”».

A raccontarlo è il gruppo di una deicna di amiche da cui è partita la «chiamata in piazza» in occasione dell'8 Marzo. «Non ci rassegnavamo all'idea che a Parma non si organizzasse nulla - spiega Elisabetta Salvini, ricercatrice, storica e insegnante – E allora abbiamo provato a chiamare a raccolta. Ci siamo date un nome di immediata risonanza, “Comitato No Pillon”, perché ci sembrava una delle urgenze da affrontare. Ben sapendo che quel decreto va declinato e necessita di un approfondimento diverso rispetto alla piazza, è anche da lì, da quei temi e da quei diritti delle donne che rischiano di essere ricacciati indietro, che bisognava far sentire la nostra voce».

«Vediamo chi risponde», si sono dette. Alla prima riunione erano una sessantina, molte e molti di più alla seconda. E oggi la carrellata di adesioni è variegata - Al Amal, Amici d’Africa, Anpi, Centro antiviolenza, Centro studi movimenti, Ciac, Consulta dei popoli, Coro dei malfattori, Maschi che si immischiano, Officina popolare, Potere al popolo, Rifondazione comunista, Senso comune, Uuar, Usi, Vagamonde, Voce nuova Tunisia, W4W e Zona Franca - e si misurerà lì, nell'iniziativa che punterà a colorare «rumorosamente» il cuore della città. «Il sentire comune era di un corteo in cui affrontare tematiche importanti ma in modo sereno. Col sorriso e non con una rabbia scura, abbattendo anche lo stereotipo delle femministe incattivite», continua Salvini.

Ritrovo, dunque, alle 18 in piazzale Santa Croce e poi in marcia fino a piazza Garibaldi. In mezzo una serie di tappe in cui leggere – donne e uomini – ciò che raccontano otto volantini di altrettanti colori: dalle parole tossiche alla violenza di genere, dal razzismo al sessismo nel mondo del lavoro, agli sbilanciamenti del lavoro di cura all'interno delle famiglie.

«Salvaguardare i diritti delle donne e dire no a certi disegni di legge o altri appelli, significa pensare al benessere di tutti quanti. Stiamo uscendo da gabbie che per anni hanno inchiodato donne e uomini a certi ruoli, perché adesso farci dire quale tipo di famiglia dobbiamo formare e quali genitori dobbiamo essere? - racconta, la storica e ricercatrice Margherita Becchetti – Porteremo dunque in piazza la gioia della complessità e anche per questo abbiamo chiesto che siano presenti colori e simboli: non abbiamo paura di cappelli politici, la diversità è un valore positivo».

«Le condizioni delle donne riguardano tantissimo il mondo maschile – le fa eco Salvini -. E oggi non possiamo più rimanere a guardare. I segnali che arrivano -politica, social, trasmissioni tv e articoli - ci fanno capire che c'è un pericoloso attacco alla libertà femminile. Dobbiamo ricucire un dialogo tra le donne, delle donne e che porti una riflessione comune. Non si scardina nulla da sole». Immaginando un 8 Marzo dopo l'8 Marzo».