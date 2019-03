Udienza preliminare stamattina per Federico Pizzarotti, accusato di abuso d’ufficio per le nomine del direttore generale, del portavoce e del capo di gabinetto. Il sindaco, presente in aula, ha rilasciato dichiarazioni spontanee respingendo le accuse: “Scelte fiduciarie, non ho commesso alcuna irregolarità”. La sentenza è prevista a fine mese.