Pretende di avere farmaci, dà in escandescenza e fa danni alla Casa della salute: denunciato

Mattinata difficile alla Casa della salute di largo Palli: un tunisino 31enne, che voleva una terapia farmacologica, ha cominciato a dare in escandescenze e s'è chiuso in un bagno danneggiando mobilio e suppellettili con una cintura. E' arrivata la polizia a calmarlo: denunciato per danneggiamento.

Borseggiata da Zara. Una donna, che era stata borseggiata ieri mattina mentre si trovava da Zara in via Cavour, ha chiamato il 113: gli agenti visioneranno le telecamere di sorveglianza per "incastrare" il ladro.

Ladri al centro sportivo. In un circolo sportivo di via Marconi qualcuno ha danneggiato e "ripulito" i distributori automatici di bevande e merendine. Indaga la polizia.