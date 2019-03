Uno evade dai domiciliari, l'altro torna a Parma per spacciare: scattano arresto e carcere

A Parma non sarebbe dovuto tornare: dopo essere stato arrestato prima per furto e poi per spaccio, gli era stato recapitato il provvedimento di divieto di dimora in tutto il Parmense. Invece l'hanno notato nei giorni scorsi al Parco Ducale, e da lì per lui è stata inevitabile la strada del carcere.

Il protagonista di questa vicenda si chiama Hussaini Suliman, originario dell’Afghanistan. Nonostante i numerosi precedenti per furto e rapina a suo carico dal 2017 ad oggi, aveva richiesto al commissariato di Melfi la protezione internazionale si sensi del regolamento Eurodac. Era stato arrestato lo scorso 6 agosto per furto dal Reparto operativo dei Carabinieri, lo stesso che lo ha bloccato il 5 febbraio nei pressi della pensilina di viale Toschi: stava vendendo una bustina di marijuana a un cliente. Con l'aggravante prevista dalla legge: spacciare in prossimità di una scuola superiore.

Di fronte alle reiterate violazioni del divieto di dimora nel Parmense, accogliendo la richiesta del pm, il Gip ha firmato nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed è a questo punto che l'uomo è stato rintracciato dei carabinieri di Parma Oltretorrente all’interno del Parco Ducale, arrestato e trasferito in via Burla.

Stessa sorte (ma in direzione del carcere di San Vittore a Milano) per un uomo originario del Marocco, Rarhib Tarik, che si trovava ai domiciliari ma senza rispettare il divieto di uscire di casa. Carcere inevitabile, per lui, anche per l'indisponibilità dei familiari a riaccoglierlo a casa e dall’assenza di altri luoghi dove disporre gli arresti domiciliari.