Parla la mamma di Michelle: «Se quel mostro esce dal carcere io mi uccido»

«Non è possibile che gli abbiano dimezzato la pena: 16 anni per aver ucciso la mia Michelle. Se quel mostro esce dal carcere io mi uccido... il dolore che ho dentro non passerà mai. Ormai non ho più voglia di vivere, mi manca mia figlia. Piango. A volte le lacrime scendono mentre sto guidando, arrivo al lavoro piangendo. Vado al cimitero tutti i pomeriggi. L'altro giorno c'era anche Narca. “Mamma, è troppo triste venire qui”. Ma io cammino insieme alla mia tristezza».

Edith Verde si affaccia sulla porta della casa all'ultimo piano di via Rondizzoni («volete un caffè?») ed è come ritrovare un'amica. La stessa dolcezza negli occhi, lo stesso buio che a tratti li spegne. Un'anima fragile, Edith. Ma più ti apre il suo cuore e più senti riaffiorare quella forza che neppure lei sa di avere. Un fuscello rassegnato a piegarsi quando infuria l'uragano. Ma spezzarsi mai.

Sono passati quasi sei anni da quel luglio torrido, atroce: la casa dove Michelle Campos Verde, 20 anni, ha vissuto il suo martirio - colpita in bagno a pugni martellate dall'ex fidanzato ventunenne equadoregno Alberto Muñoz, soffocata con tre sacchi di plastica, avvolta nelle coperte, trascinata in camera e spinta sotto il letto - è cambiata appena un po'.

La casa è accogliente, le foto di Michelle ovunque. Edith ha ritinteggiato le pareti - arancio in salotto, verde in cucina - mentre la camera è bianca e luminosa: il vecchio lettone non c'è più. Sul comodino Michelle bambina in costume da Carnevale.

«All'inizio volevo andarmene, pensavo che non ce l'avrei fatta a rimanere. E invece questa è ancora la sua casa. Lei è qui, dappertutto. La rivedo quando mi aspettava sulla porta: “Mammina sei stanca? Preparo io la cena stasera. Quando sarò grande non dovrai più lavorare”. La ritrovo nei sogni. E mi sgrida, lo sai? “Stai tranquilla mamma, smetti di piangere. Io sto bene”».

Ma è Edith, ora, che non sta bene per niente. Il fardello s'è fatto ancora più pesante dopo che i trent'anni inflitti in primo grado a Muños e ribaditi dal primo appello, nell'appello bis sono diventati 16. Una sentenza a cui s'è arrivati attraverso un concordato tra la difesa e la procura generale. Le motivazioni si sapranno, ma certo hanno contato la giovane età, il fatto che fosse incensurato, l'infanzia problematica. Sulla bilancia della giustizia hanno pesato molto meno l'assoluta freddezza dimostrata dopo avere ucciso, la fuga (peraltro durata un soffio: i poliziotti lo arrestarono poche ore dopo a Milano) e i tentativi di depistaggio, la tesi della premeditazione sostenuta dall'accusa. «Mi fa soffrire perché non c'è giustizia - si sfoga Edith, senza alzare mai la voce - ci dovrebbe essere una legge che dà a queste persone l'ergastolo, senza sconti. La mia vita è finita, l'ergastolo l'ho preso io».

L'ha mai cercata con lo sguardo, Muños, quand'eravate in aula? «Mai. Io lo guardavo, lui sempre a testa bassa. Mai una parola di pentimento... Si è giustificato in tutti i modi ma non è vero niente, hanno tirato in ballo i suoi problemi da bambino. Magari avrà anche sofferto in passato, ma niente può giustificare quello che ha fatto».

Proprio in questi giorni brucia la protesta per un altro omicida a cui hanno dimezzato la pena: il reo confesso Michele Castaldo che a Riccione ha strangolato a mani nude Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese, ha ucciso «in preda a una tempesta emotiva», così ha scritto il giudice della corte d'Appello di Bologna. Le donne alzano gli scudi, scendono in piazza: «sentenza medievale, così si torna al delitto d'onore». Un vento di ribellione che per Michelle Campos Verde non ha soffiato così forte. Dopo l'ultimo verdetto non ci sono state proteste corali e nemmeno fiaccolate dolenti, com'era successo in quell'estate lontana. Piuttosto, un silenzio rassegnato. «Dopo la sentenza nessuno mi ha chiamato - mormora Edith - mi aspettavo più vicinanza da parte dell'opinione pubblica. Ero così disperata che volevo andare in piazza Garibaldi e fare un gesto eclatante... mia figlia mi ha fermato. Forse è perché siamo straniere, siamo gente umile. Se Michelle fosse stata figlia di un giudice al suo assassino l'avrebbero dato, l'ergastolo».