Coppia di coniugi ultra sessantenni rapinata in casa. È accaduto stanotte dopo le 4 in una villetta a schiera di via Vinci. I due rapinatori, con accento dell’Est e con il volto nascosto da un passamontagna, entrano in casa forzando l’inferriata di una finestra: colpiscono l’uomo al volto con una torcia e minacciano la donna con un coltello.

Portano via 300 euro in contanti, una collana e tre bracciali alla donna. Poi, sono stati messi in fuga dall’intervento di un vicino che, sentito il rumore, ha iniziato a urlare e a dare pugni contro il muro.