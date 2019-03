Abusi sessuali su una bimba di 8 anni: arrestato un commerciante 38enne

Le aveva intimato di non raccontare nulla alla madre, dicendole che l'avrebbe sgridata. Per fortuna la bambina ha invece parlato, e la mamma si è subito rivolta ai carabinieri. Attraverso il racconto inequivocabile della bimba, 8 anni, è stato possibile ricostruire gli abusi sessuali subiti in tre distinte occasioni da parte di un connazionale 38enne all'interno del bagno del negozio di cui è proprietario.

L'uomo - I.A., origine nigeriana come la famiglia della bimba, residente a Parma e commerciante - è stato arrestato dai carabinieri di Parma Oltretorrente grazie a un'ordinanza del Gip. Si trova ai domiciliari.

dalla ricostruzione, è emerso come l'uomo non abbia avuto nessuna remora nel compiere atti sessuali nei confronti della bimba, approfittando del rapporto di fiducia che si era instaurato in precedenza, che abbia compiuto delle azioni improvvise per evitare il dissenso della bambina e che non si sia fermato neanche di fronte ai suoi tentativi di sottrarsi.