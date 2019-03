L'hanno avvistato un paio di passanti ieri verso mezzogiorno nei pressi della fermata del bus in fondo a via D'Azeglio: un bimbo di quattro anni, solo per strada. Una Volante è arrivata e ha portato il piccolo in questura.

Verso le 13 ha chiamato la madre, una 23enne nigeriana, che lo stava cercando disperata. La giovane, che abita in via D'Azeglio, era uscita a fare la spesa e aveva lasciato in custodia il figlioletto all'amica che vive con lei. Quest'ultima, una connazionale di 32 anni, è stata denunciata per abbandono di minore.