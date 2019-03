E' stato avvistato da un residente verso le 5 di stamattina mentre tentava di forzare la portiera di un'auto in via Torelli. E' partita la chiamata al 113 e in via Torelli è arrivata una Volante che ha sorpreso il ladro, un moldavo di 23 anni, nei paraggi. E' stato denunciato per tentato furto aggravato.

Risale invece a ieri pomeriggio l'arresto di un italiano di 39 anni con una sfilza di precedenti. E' finito in manette per rapina impropria dagli agenti delle volanti. L'uomo aveva rubato un paio di bottiglie di alcolici all'Ipercoop dell'Eurosia e mentre cercava di fuggire ha colpito l'addetto alla sicurezza con calci e pugni.