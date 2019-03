Prestava soldi con interessi fino al 120%: arrestato 65enne per usura ed estorsione

I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Parma hanno arrestato un uomo nato nel 1953 per i reati di usura ed estorsione nei confronti di imprenditori che versavano in gravi difficoltà economiche. Le indagini, disposte e coordinate dalla Procura di Parma, hanno consentito arrestare l’usuraio in flagranza di reato, che prestava soldi pretendendo interessi fino al 120%.

Più tardi altri dettagli