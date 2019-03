Alunne abusate, la solidarietà del Conservatorio: "Presto uno sportello di counseling"

Il Conservatorio di musica, Boito, interviene con una lettera riguardo la condanna di un insegnante di musica, che era accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di tre alunne. L'uomo è stato condannato a cinque anni e due mesi. (Leggi)

La lettera

Il Presidente, il Direttore e tutto il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Parma hanno appreso solo dagli organi di stampa, senza aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, di una sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di un docente da tempo sospeso dall’incarico. Il Conservatorio esprime la sua vicinanza alle studentesse ed alle loro famiglie in questa terribile vicenda e sta lavorando per far sì che fatti così gravi non si abbiano a ripetere mai più. La prossima apertura di uno sportello di counseling e di ascolto per gli studenti vuole perseguire questo obiettivo con l’auspicio che episodi di tale dirompenza non rimangano mai impuniti e non abbiano più a verificarsi.