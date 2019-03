Ubriaco finisce contro le auto in sosta

Notte agitata in via Gibertini (traversa di via Casa Bianca): erano le due passate quando più d'un residente è stato svegliato dal fracasso.

Giù in strada c'era appena stato un incidente. Decisamente «anomalo», visto che a quell'ora non c'era un'anima e per di più la strada è a senso unico. La dinamica lasciava pochi dubbi: un'auto aveva cominciato a sbandare andando poi a cozzare violentemente contro diverse macchine parcheggiate. Almeno due hanno riportato danni alla carrozzeria. Qualcuno s'è affrettato a chiamare il 113: quando è arrivata la volante, l'automobilista - pugliese, classe '77, al volante di una Chevrolet Capriva, era ancora lì, dolorante ma tutto intero. E soprattutto ubriaco: visti le sue condizioni (fiato «alcolico», farfugliava) è stato sottoposto all'alcoltest.

Il tasso era decisamente alto (superiore all'1,5 g/l). E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, la Chevrolet sequestrata.