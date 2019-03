Il cane Irvin setaccia le zone di spaccio: denunciato pusher e sequestrati foglie e semi di marijuana

Irvin, il cane dell’unità cinofila arrivata da Bologna, ha rastrellato il Parco ducale, il Parco Falcone e Borsellino e la zona dell’Oltretorrente con particolare attenzione a viale Vittoria e viale dei Mille. E in campo è stato messo - oltre a 3 pattuglie della Squadra volante della Questura, 9 del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e due della Polizia Municipale - anche il sistema predittivo Xlaw.

Settimana di controlli straordinari anti-spaccio e anti - furti e rapine, quella che ha visto protagonista la Polizia. Il bilancio in numeri delle attività parla di 123 persone e 68 veicoli controllati, di un 48enne italiano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e di un indiano di 49 anni denunciato per guida in stato di ebbrezza, fermato mentre zigzagava in sella a uno scooter. E ancora, due fogli di via adottati nei confronti di due cittadini nigeriani pericolosi, con precedenti rispettivamente per spaccio di sostanze stupefacenti e per porto di oggetti atti ad offendere. I due sono stati obbligati a fare rientro nel luogo di residenza, ovvero Bari, con divieto di ritorno a Parma per 3 anni.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 137.8 grammi di marijuana e 152.9 grammi di semi della stessa sostanza.

I servizi proseguiranno nel corso dei prossimi giorni.