Un marocchino trentasettenne, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia Per il reato di rapina aggravata. L’uomo, con un complice, è entrato al supermercato Lidl di via Venezia e ha rubato alcuni oggetti infilandoli nello zaino. Il personale di vigilanza lo ha scoperto e il complice è riuscito a scappare spintonando il vigilante. Il marocchino invece è stato bloccato e consegnato agli agenti delle volanti ora si trova nel carcere di via burla