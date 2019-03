Via San Leonardo, ciclista travolto da un'auto: è in Rianimazione

E' ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione, l'uomo che ieri sera è stato travolto da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in via San Leonardo. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 23 all'altezza del Centro Torri. Sul posto un'ambulanza del 118, che ha stabilizzato l'uomo e provveduto al trasporto d'urgenza al Maggiore.