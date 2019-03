«Io sto con te» Padri separati, presto ci sarà una terza casa

Esattamente un anno fa, in occasione della festa del papà, nasceva «Io sto con te», il progetto per i padri separati dell’associazione San Cristoforo.

Oggi, a distanza di un anno, stanno per diventare tre gli appartamenti pensati per offrire ospitalità e soccorso ai papà che, in seguito a una separazione, si trovano fuori casa e con uno stipendio che non è sufficiente a coprire le spese. Un importante traguardo raggiunto grazie al sostegno della Fondazione Pizzarotti, Fondazione Cariparma, Fondazione Munus, Otto per mille e Comune, ma soprattutto al lavoro di una equipe volontaria di professionisti che segue i padri passo dopo passo. «Tutto è partito con la donazione di un appartamento da parte di un generoso cittadino – ha spiegato don Umberto Cocconi, presidente dell’associazione San Cristoforo -. La ristrutturazione è stata possibile grazie al sostegno economico della Fondazione Pizzarotti e il 6 maggio dello scorso anno, giorno della festa della Mamma, c’è stata l’inaugurazione del primo spazio in via Orlandi (che ospita due papà)».

L’innovativo servizio – ideato da Emiliano Zasa - risponde a un bisogno sommerso ma diffuso. «L’intento è quello di dare ai figli e ai padri separati, non solo un tetto, ma un luogo in cui abitare – ha precisato Abramo Contino, coordinatore dell’ufficio progettazione dell’associazione San Cristoforo – per passare del tempo felice e vivere una relazione piena». Tutto questo perché, oltre al sogno di una famiglia unita, non si infranga anche la possibilità di veder crescere i figli, continuando a costruire con loro un rapporto quotidiano e sereno.

Dopo via Orlandi, lo scorso agosto è stato inaugurato un secondo appartamento in via Enza e a settembre sono entrati i primi due papà. A breve inoltre inizieranno i lavori per aprire una terza casa, grazie a un contributo dell’Otto per Mille della Cei, erogato tramite la diocesi. Le richieste infatti non mancano. «Bussano alla nostra porta dei padri separati quasi settimanalmente – ha rimarcato Contino – anche se tanti faticano a chiedere aiuto perché si vergognano. Per far fronte a tutte le domande servirebbero altri immobili e risorse per arredarli e pagare gli affitti (a cui contribuiscono mensilmente i papà ospitati)». La nuova sfida del progetto è quella di allargare la propria ala di azione anche agli interi nuclei familiari sfrattati. «Sta per nascere “Io sto con voi” – ha annunciato don Cocconi -. Partirà in estate e prevede l’apertura di tre appartamenti da destinare a nuclei familiari oggetto di sfratto esecutivo, segnalati dai servizi sociali. L’obiettivo è quello di intervenire quando arriva l’ultima diffida accogliendo la famiglia in una casa già arredata e pronta per l’uso».