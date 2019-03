Una quattordicenne peruviana pizzicata all’Ovs di via Mazzini dove stava cercando di rubate articoli di profumeria per una quarantina di euro. Fermata dalla vigilanza è stata denunciata dalle Volanti per tentato furto. Denunciato dalle Volanti anche un rumeno di 48 che dormiva da tempo nel locale caldaie di un condominio di via Fleming.