Rubano e poi picchiano il personale: due somali arrestati dai carabinieri. Avevano già rubato delle bottiglie di alcolici domenica pomeriggio in un negozio di via D’Azeglio e si sono ripresentati dopo le 19 compiendo un’altra razzia. Il personale però li teneva d’occhio e all’uscita, siccome i due, un 26enne e un 30enne entrambi somali, siccome i balordi volevano pagare solo due bottiglie, ha chiesto loro di mostrare cosa avevano nascosto in una borsa. I due, che avevano infatti arraffato altre nove bottiglie, hanno invece provato a darsi alla fuga.

Sono stati però bloccati da un addetto alla sicurezza facendosi largo a calcio e pugni. Era però già partita la telefonata e sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. I due sono stati arrestati per rapina impropria.