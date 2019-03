La popolazione del Parmense supera quota 450mila abitanti: il dato più alto di sempre

La popolazione della provincia di Parma ha superato il tetto dei 450mila abitanti, per la precisione 452.015 (+2.157 in più rispetto a un anno fa, corrispondente a un +0,48%). Non era mai successo prima e si tratta del dato più alto di sempre. È quanto emerge dai dati sull’andamento demografico nel Parmense diffusi dalla Provincia, da cui si evince che anche il numero di stranieri residenti è oggi il più alto della storia: 64.209, il 14,2% della popolazione complessiva, 2.288 in più in un anno (+3,7%).