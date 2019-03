Prevenzione di furti e spaccio: 118 controllati

In campo sei pattuglie della Squadra volante della Questura, sette del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, e due della Polizia Municipale. L'obbiettivo, una settimana di controlli straordinari nell'ottica, in particolare, di prevenire furti in abitazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I pattugliamenti sono stati effettuati sfruttando anche il sistema predittivo Xlaw e si sono concentrati nel quartiere Oltretorrente, nel Pablo, e più in generale nella zona sud della città, con particolare attenzione alle vie di ingresso e di uscita da Parma, dove sono stati adibiti diversi posti di controllo.

I controlli, anche su segnalazione dei cittadini, si sono concentrati anche all’interno del Parco Ducale, con chiusure ad hoc: sono stati controllati diversi cittadini stranieri, sospetti spacciatori di sostanze stupefacenti.

Diversi di loro hanno - spiega una nota della questura - un curriculum criminale di spessore, sono tuttavia tutti regolari sul territorio nazionale.

Il bilancio è di 118 persone e 51 veicoli controllati. I servizi proseguiranno nel corso dei prossimi giorni.