Scontro tra auto e bici a Baccanelli: ciclista ferito

Un ciclista è rimasto ferito ed è in condizioni di media gravità in seguito a un scontro avvenuto intorno alle 9 contro un'auto lunga via La Spezia, in località Baccanelli. Il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato diversi traumi. Subito sono stati allertati i soccorsi ed è stato trasportato al maggiore in amubulanza.