Cambio di deleghe in giunta per Bosi, Ferretti, Guerra e Seletti

Cambio di deleghe in Giunta, annunciato dal sindaco Federico Pizzarotti. L’assessore Marco Ferretti assumerà la delega ai Rapporti con l’Università fin qui in capo al sindaco. Ferretti lascia a sua volta il Personale, che passa al vicesindaco Marco Bosi. La Toponomastica passa da Bosi a Michele Guerra. Infine la Semplificazione è di Ines Seletti.





Il sindaco Pizzarotti, rispondendo al consigliere Pezzuto, che chiedeva una maggiore interazione della Giunta con i comitati cittadini, ha criticato duramente Parma in Centro "che tutto si può definire tranne che un comitato spontaneo, visto che ha una chiara matrice politica, con tanti ex esponenti di Forza Italia e che dice solo dei no senza fare proposte concrete per risolvere i problemi. Con questo tipo di comitato non ci può essere confronto, a differenza di quanto avviene con Oltretutto Oltretorrente, che è propositivo e attuato iniziative importanti cui abbiamo volentieri dato adesione". Pezzuto ha replicato che "a sindaco e Giunta piacciono solo i comitati che plaudono alle loro iniziative e non quelli che criticano avanzando proposte che non piacciono. Il confronto è o sarebbe doveroso con tutti".