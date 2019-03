Palazzo Ducale il secondo bene più visto in Italia: 6500 presenze

Record di visitatori con oltre 770.000 persone alla 27esima edizione delle giornate Fai di Primavera del 23 e 24 marzo. Sul podio c'è Parma: il Palazzo Ducale è stato il secondo più visitato in Italia con 6500 presenze. Oltre 1.100 i beni culturali aperti in 430 località in tutta Italia con il fondamentale supporto di più di 7.500 volontari e 40.000 apprendisti ciceroni. Il record di visitatori si è registrato in Lombardia dove oltre 175.000 persone hanno visitato 171 beni aperti.

Il bene più visto è stato la Banca d’Italia a Bari, uno degli edifici più belli e importanti della città, con 14.000 visitatori. Al secondo posto, appunto, Parma: 6.500 presenze a Palazzo Ducale del Giardino; quindi più di 5700 persone a Milano al Palazzo della Banca d’Italia e alle OMV - Squadra Rialzo Milano Centrale; numeri che vanno oltre i 5.000 visitatori per Villa Bussandri a Bassano del Grappa (Vicenza), Palazzo Mezzanotte a Milano e la Passeggiata del Re a Torino. Grande successo per la città di Pontremoli (MS), dove si sono registrate oltre 17.000 presenze nei 5 beni aperti, circa 6.000 a Villa Negri Dosi.