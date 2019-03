All'Impresa Pizzarotti anche la linea 17 del metro di Parigi

L’Impresa Pizzarotti, insieme ai partner di Avenir (Demathieu Bard, Implenia e Royal Bam Group) si è aggiudicata i lavori del primo lotto della Linea 17 Nord, un contratto da 439 milioni nell'ambito del progetto Grand Paris Express.

Grazie a questa nuova acquisizione, il gruppo parmigiano consolida il suo ruolo di attore principale negli interventi di infrastrutture e ingegneria civile nei diversi progetti dell'imponente infrastruttura parigina. L’azienda si è infatti aggiudicata 6 lotti nel corso degli ultimi anni, per un importo totale di 1.2 miliardi. Nello specifico, il nuovo progetto comprende un tunnel di 6,1 chilometri con diametro interno di 8,70 metri, due nuove stazioni sotterranee (Le Bourget Airport e Triangle de Gonesse), sette pozzi di accesso accentrici, compresi bypass di connessione e locali tecnici, la trincea di accesso «de Gonesse», deviazioni e interventi di rinforzo degli edifici vicini. La linea 17 sarà collegata alla rete metropolitana esistente alla fine del 2023, in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli altri progetti della Pizzarotti nella Grand Paris Express riguardano la Linea 4, la Linea 11, la nuova Linea 15 Sud, la stazione Saint-Lazare – Estensione della Haussmann Saint-Lazare nel centro di Parigi.

«Per la nostra azienda - spiega Michele Pizzarotti, vicepresidente dell’Impresa Pizzarotti - si tratta di qualcosa di più di una tra le nuove aggiudicazioni che nei primi mesi del 2019 hanno già superato il miliardo di euro. Siamo l’azienda italiana che vanta il maggior numero di contratti nella più importante iniziativa di sviluppo del trasporto pubblico a livello mondiale: un progetto, quello della Grand Paris, che vale 30 miliardi. Un motivo di orgoglio per tutte le persone che lavorano nella nostra impresa. Per operare in un Paese altamente competitivo, nell’ambito delle infrastrutture, quale è la Francia, occorre essere estremamente qualificati ed affidabili. Ne abbiamo dato prova sin da quando collaborammo all’ampliamento dell’aeroporto Charles de Gaulle, alla realizzazione di una parte di Disneyland Paris e alla costruzione di importanti ospedali.

r.eco.