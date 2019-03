Vendevano i biglietti per Italia-Liechtenstein al quintuplo del prezzo : sorpresi tre "bagarini"

Apparentemente non sembravano collegati fra loro. Ma il realtà, secondo l'occhio esperto dei finanzieri - quei tre che stazionavano in modo circospetto nei pressi delle biglietterie dello stadio Tardini avevano il tipico modus operandi dei “bagarini”: uno agiva da “palo”, un altro da procacciatore di clienti mentre il terzo consegnava materialmente i biglietti e riscuoteva il denaro. Quanto? Il quintuplo rispetto al costo dei biglietti per la sfida Italia–Liechtenstein.

I tre sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza: uno di loro nel momento in cui tentava di piazzare i biglietti. Si tratta di tre pluripregiudicati, di origine campana, gravati da numerosissimi precedenti, compresi episodi di bagarinaggio commessi anche in territorio estero. La condotta contestata integra una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.