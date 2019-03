Ha riempito lo zaino di superalcolici e poi ha oltrepassato la barriera con un balzo. Ma il furto - ieri sera all'Esselunga di via Emilia Ovest - è diventato una rapina: l'uomo, un moldavo con cittadinanza rumena, 23 anni, si è avventato contro il vigilante e pure contro un cliente del "super" intervenuto per dargli una mano. Sono arrivati i poliziotti delle Volanti: il moldavo è stato ammanettato a fatica e arrestato per rapina impropria.