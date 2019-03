Cliente violento alla sala slot: arriva la polizia

Si è presentato ieri sera in una sala slot di via Trento: con la carta di credito ha prelevato 200 euro per giocare. Ma la dipendente si è insospettita (di recente nella sala era stata utilizzata una carta rubata, la polizia aveva consigliato di "vigilare"): la transazione era stata autorizzata senza che venisse richiesto il Pin, dunque la donna ha chiesto al cliente di mostrarle un documento d'identità.

Quando le ha allungato la patente i sospetti sono aumentati (il nome era lo stesso della carta, ma la faccia della foto era diversa) e ha chiamato il 113. Lui ha reagito con uno spintone e una minaccia: "ti aspetto fuori e ti ammazzo". Quando è arrivata la polizia l'uomo era ancora lì e faceva lo "gnorri": aveva nascosto il documento e carta di credito nel pacchetto di sigarette.

Perquisito, sono saltati fuori i documenti: in corso accertamenti per capire dove li ha presi. L'uomo, napoletano di 52 anni, è stato denunciato per violenza privata, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento.