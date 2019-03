Al Tardini Parma- Atalanta all'ora di pranzo: tornano isola pedonale e divieto di alcolici

Domenica al Tardini all'ora di pranzo (calcio di inizio alle 12,30) va in scena Parma-Atalanta, partita giudicata a rischio scontri fra titosi. Il Comune ha presto le modifiche alla viabilità Dalle ore 7 alle 18 viene istitutio il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le strade adiacenti lo stadio come da prassi ormai consolidata ogni qual volta c'è la partita.

Dalle 9.30 fino a cessate esigenze (per montaggio strutture temporanee a servizio della manifestazione sportiva): viene istituito il divieto di circolazione veicolare in via Torelli da via Puccini a Piazzale Risorgimento. Dalle 8 fino a cessate esigenze ci sarà il divieto di circolazione veicolare nella bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d’Italia, in viale Partigiani d’Italia da Piazzale Risorgimento a via Puccini (corsia Sud) fronte ingresso Curva Nord dello Stadio “E. Tardini”, il divieto di circolazione pedonale in viale Partigiani d’Italia marciapiede lato Est fronte ingresso Curva Nord dello Stadio “E. Tardini”. I pedoni dovranno servirsi del marciapiede lato opposto.

Dalle 11 fino a cessate esigenze viene istituito il divieto di circolazione veicolare all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità: viale Campanini; strada Zarotto (nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Montebello); via Montebello (da via Galimberti a strada Zarotto), via Galimberti (da via Montebello a via Anna Frank), via A. Frank da via Martiri di Cefalonia a via Galimberti; via Martiri di Cefalonia da via Anna Frank a Sette F.lli Cervi via Sette Fratelli Cervi (nel tratto compreso tra via Martiri di Cefalonia e viale Duca Alessandro); v iale Duca Alessandro (nel tratto compreso tra via Sette Fratelli Cervi e via Pizzi); Via pizzi; viale Solferino (nel tratto compreso tra via Pizzi e viale Martiri della Libertà); viale Martiri della Libertà, viale San Michele, viale Pier Maria Rossi da viale Campanini a P.le Vittorio Emanuele II, via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani D’Italia, viale Delle Rimembranze – tratto ricompreso tra via Passo Buole e via Vitali – Istituzione del senso unico con direzione Est-Ovest.

E' stata firmata anche l'ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale e divieto di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la fine dell’incontro di calcio “PARMA CALCIO vs ATALANTA”, presso l’impianto “Ennio Tardini” in data domenica 31 marzo 2019, ore 12,30.

L’ordinanzaa, predisposta su richiesta della Questura di Parma, ha lo scopo di salvaguardare esigenze di ordine e di sicurezza pubblica in occasione della manifestazione sportiva “PARMA CALCIO vs ATALANTA” in data domenica 31 marzo 2019, ore 12,30, disponendo, nelle tre ore antecedenti e nell’ora successiva la fine dell’evento sportivo, ossia dalle ore 09,30 fino alle ore 15,15, i divieti di seguito elencati:

* divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, via Bizzozzero, via Solferino, via Farini, via Repubblica, via Emilia Est;

* divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

L’inottemperanza alle disposizioni ordinatorie costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria da € 25,00, ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 e la vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.