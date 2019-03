Dall'auto minacciano con la pistola un 23enne: cinque inseguiti e denunciati

Minacciano un giovane con una pistola a salve: cinque giovani denunciati. L’episodio è accaduto stamattina intorno alle 5 quando un 23enne parmigiano ha chiamato il 113 spiegando agli agenti che, mentre stava guidando, era stato affiancato da una Fiat Punto. A bordo c’erano cinque persone, una delle quali mostrava una pistola.

Le Volanti hanno raggiunto le due auto in viale San Michele. Vedendo gli agenti la Fiat Punto si è data alla fuga e ne è nato un inseguimento terminato in viale Berenini. I poliziotti, sotto un sedile, hanno trovato così la pistola senza il tappo rosso e denunciato per minacce i cinque occupanti dell’auto: una parmigiana di 26 anni, un palermitano di 30, un diciottenne rumeno, un ventenne russo e un diciassettenne parmigiano.