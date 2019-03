Avevano nel baule utensili per la cucina di cui non hanno saputo spiegare la provenienza, quando sono incappati al posto di controllo delle volanti in via Emilio Lepido.

L’auto con targa ungherese ha attirato l’attenzione degli agenti. A bordo due rumeni che avevano nel baule utensili da cucina (set di pentole e coltelli). Hanno precedenti per reati contro il patrimonio e ricettazione e non hanno saputo spiegare da dove proveniva la merce. Sono stati denunciati per ricettazione e poiché sono cittadini rumeni e ungheresi, ma domiciliati in un campo nomadi di Milano, hanno avuto il foglio di via con divieto di ritorno a Parma per tre anni. La merce è stata sequestrata.