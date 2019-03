Un altro giorno da boom di MecSpe: code fino a 4 km in A1

Un'altra giornata che si preannuncia da boom di visitatori per MecSpe, la manifestazione legata alla manifattura 4.0 che è in corso alla fiere di Parma. Una coda di 4 km è segnalata alle 9 tra Terre di Canossa - Campegine e Parma. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Terre di Canossa - Campegine.

Code anche al tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma e al casello di Parma in uscita provenendo da entrambe le direzioni.

LA FIERA: QUANTE NOVITA' DA MECSPE

Nelle acciaierie, l’intervento più significativo in termini di innovazione è finalizzato ad azzerare i rischi per l’incolumità degli operatori. Non è più l’uomo infatti ad avvicinarsi al forno fusorio, bensì un robot multifunzione con il proprio braccio meccanico. Dotato di una telecamera multi-ottica, comandata a distanza, il sofisticato congegno riesce a prelevare un campione di acciaio liquido, verificando che la sua temperatura sia corretta e adeguata agli standard di qualità richiesti dalla componente che si andrà successivamente a realizzare, con quello stesso materiale.

IL SALONE

È una delle novità più interessanti illustrate a MecSpe, il salone dedicato alle tecnologie per l’innovazione e l’industria 4.0 alle Fiere di Parma che nei suoi 120 mila metri quadrati di superficie espositiva accoglie oltre 2.300 aziende, una dozzina di saloni tematici e soprattutto il «tunnel dell’innovazione», un’area che esalta le caratteristiche di quattro impianti produttivi – selezionati dal Cluster Fabbrica Intelligente per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – basati sullo sviluppo delle tecnologie digitali in ambito manifatturiero, previste nel Piano Impresa 4.0. Strumenti flessibili, ad altissima precisione, che assecondano il principio legato all’ottimizzazione dei processi. Come l’innovativo robot sviluppato dalla tedesca Kuka: collaborativo, mobile, dotato di un sistema integrato di mappatura che gli permette di calcolare, all’interno dello stabilimento, il percorso più rapido da effettuare. Il robot in questione, infatti, si muove in piena autonomia (e sicurezza) tra cose e persone, interagendo con le altre macchine, cui rifornisce in maniera tempestiva e puntuale le componenti necessarie all’esecuzione dei rispettivi compiti.

I NUMERI DEL COMPARTO

Alle Fiere di Parma, MecSpe diventa ovviamente l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del comparto meccanico e della subfornitura che, nella seconda metà del 2018, evidenzia – a livello nazionale – una crescita del fatturato per il 53% delle aziende. Anche l’export resta un fattore trainante con le piccole e medie imprese che privilegiano in particolare il mercato dell’Europa centro-occidentale (78%), seguito dai paesi dell’Est (27%) e dall’Asia (19%). Consolidata ormai la ripresa pure in Emilia-Romagna, dove il 58% delle imprese del comparto meccanico rileva un aumento del proprio fatturato. Nella nostra regione, inoltre, 9 aziende su 10 operanti nel settore manifatturiero credono nella propria trasformazione digitale. Circa la metà di queste, ha già adottato o comunque sta per introdurre tecnologie e processi innovativi: su tutti sicurezza informatica, internet of things e robotica collaborativa.